Gabriela Prioli revela abuso sexual na infância: “É uma memória que me causa incômodo”

A apresentadora afirma que faz terapia para lidar com esses traumas.

Em entrevista ao ‘O Globo’, a apresentadora Gabriela Prioli fez um triste relato, revelando que quando tinha apenas 7 anos, a mesma foi abusada sexualmente por um homem mais velho.

“Ele era mais velho que eu, e tocava minhas partes íntimas. Não contei para ninguém na época, achava que era uma brincadeira. Só comecei a ver que havia um problema quando percebi que essa era uma memória que me causava muito incômodo”, revelou a apresentadora.

Em seguida, Prioli revela que mesmo após tanto tempo, as marcas causadas por esse trauma ainda lhe perseguem e afirma que, para conseguir lidar e quem sabe até superar esse triste ocorrido, até hoje ela faz terapia.

“É como se você tivesse menos valor. Pois você não entende direito o que aconteceu e em alguma medida pensa que, por não ter contado para ninguém, ou resistido com firmeza, a culpa é sua. Mas não é, você era uma criança. É um assunto que eu ainda trabalho em terapia e tem que trabalhar mesmo. Estou fazendo as pazes com as minhas dores”, afirmou.

Outro assunto que também assombra a apresentadora, é um relacionamento abusivo que a mesma viveu na época que fazia faculdade de direito, onde acredita que tenha sido agredida psicologicamente.

“Ao final da faculdade, tive um parceiro muito inseguro, que se ressentia das minhas conquistas, me diminuía. O problema não foram as ofensas, mas eu ter acreditado nelas, sabe? Quando ele me rotulou de uma maneira pejorativa e eu introjetei isso, foi o meu ‘ladeira abaixo’. (…) Nunca fui agredida fisicamente, mas psicologicamente. Vivia tensão e medo permanentes”, finalizou Prioli.