Gabriela Prioli rebate críticas ao voltar ao trabalho: “Somos julgados o tempo todo”

Jornalista voltou a trabalhar pouco tempo depois de dar à luz a sua primeira filha com Thiago Mansur

Prioli in the house? Yes! A jornalista já está na ativa depois de dar à luz a sua primeira filha, Ava, com o DJ Thiago Mansur. A loira rebateu os comentários que vinha recebendo nas redes sociais sobre o seu retorno, dizendo ser julgada o tempo todo.

“Somos julgados o tempo todo. Eu e você. Todos nós. Eu, expondo publicamente a minha vida, sou julgada talvez por mais pessoas. Essa é a única diferença. Me julgariam se eu tivesse voltado e se eu não tivesse voltando. E nunca, não importa qual seja minha decisão, eu vou agradar a todos”, disse a jornalista.

A musa ainda continuou: “Eu quero fazer aquilo que, com as ferramentas que eu tenho, me parece o melhor para mim e para a minha filha. Não faço isso sem dúvidas, sem dor. Mas faço. É isso que importa. Amadurecer é assim”, completou.