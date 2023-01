Gabriela Prioli mostra o rosto da filha pela primeira vez

Ava fez a sua primeira aparição no Instagram da mãe, enchendo a web de amor e carinho

Minhas fofoqueiras do Leblon morrem de amor depois que viram o rostinho fofo de Ava, filha de Gabriela Prioli e Thiago Mansur. A pequena apareceu no Instagram da mãe e não deixou de receber elogios no meu grupo de fofoqueiras que parou com a beleza de Ava.

“Ava de Moraes: vigiando e punindo”, brincou Prioli na legenda da publicação.

A pequena carrega a marra da mãe com sua carinha fechada e os olhinhos entreabertos. Afe! Não foi só eu que babei não, porque a web veio abaixo com tanto amor.