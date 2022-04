Gabriela Prioli expõe seu lado inseguro em matéria para UOL

“Vou desfilar sabendo que meu diploma de Mestrado pela USP continua válido”, contou em entrevista para UOL

Minha gente, Carnaval não era para curtir? Para Gabriela Prioli, que vai desfilar como musa, o Carnaval é feito para quebrar tabus. Isso mesmo, a gata vai militar na Sapucaí. Em entrevista para o UOL, a loira contou que essa vai ser uma “chance de desconstruir estereótipos”.

“Vejo como uma chance de desconstruir estereótipos. Afinal, por que a musa não pode ser uma intelectual? Por qual razão eu não posso trabalhar com a imagem e, também, com o conteúdo? Essa divisão só atrapalha. A maioria das grandes mulheres que conheço ocupam muito bem todos esses espaços”, contou a advogada.

Gabriela Prioli será musa do Camarote Brahma (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que a gata vai ser a musa do Camarote Nº1 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Prioli quer mostrar que pode ser uma mulher intelectual e curtir o Carnaval como “qualquer pessoa”. Aí eu te pergunto, é hora disso?

Gabriela ainda provoca: “Vou desfilar cheia de brilho e com meus looks de carnaval sabendo que meu diploma de Mestrado pela USP continua válido e que meu livro segue na lista dos mais vendidos. Tenho segurança suficiente para me colocar nesse lugar que perturba preconceitos. E, cá entre nós: gosto disso!”.

Prioli, amor, você não precisa disso, não precisa provar nada para ninguém. Na altura do campeonato você se submeter a isso? Vamos relevar, porque você é minha musa inspiradora da vida!