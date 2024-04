Gabriela Duarte fala sobre o suposto rompimento com sua mãe, Regina Duarte 

Amores, na última segunda-feira (15), a atriz Gabriela Durante completou seus tão esperados 50 anos e em comemoração deu uma entrevista ao site Heloísa Tolipan, onde revelou curiosidades sobre sua vida pessoal, em especial a respeito de sua relação com sua mãe, a também atriz Regina Duarte.

“Acho que a atenção para isso ainda existe e aumenta devido a continuarem cruzando informações em nossas redes sociais, para o bem e para o mal. Já deixei claro que embora tenhamos visões diferentes em vários aspectos, e não estou nem falando só do político, mas nos movimentamos na vida de formas diferentes, o que eu acho absolutamente saudável, nos respeitamos verdadeiramente”, iniciou Gabriela Duarte, que continuou:

“O que me interessa é a relação real de duas mulheres maduras, mãe e filha, que se amam, que se respeitam, que têm uma história profissional e pessoal ilibada, super bonita, sabe, de muito carinho, de muita troca, de muito afeto e compreensão”, acrescentou a filha de Regina Duarte.

Por fim, a atriz nega que tenha ocorrido qualquer tipo de rompimento de relação com sua mãe e inclusive revelou o desejo de realizar algum trabalho com a mesma.

“Não rompemos e posso dizer que somos muito ligadas, temos laços muito fortes e graças a Deus, isso para mim é uma bênção. Existe muita admiração uma pela outra e posso revelar que desejo voltar a trabalhar com ela. Tenho muita vontade de estar no palco novamente com minha mãe. Isso vai acontecer”, finalizou a atriz.