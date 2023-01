Gabriela Duarte dá unfollow em Regina Duarte, após a mesma ignorar atos terroristas

Mesmo após os últimos acontecimentos, a ex-secretária da cultura continua demonstrando apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

É gente, pelo jeito as brigas familiares por polícia não acabaram no natal, como todos nós imaginamos. Na manhã desta terça-feira (10) as divergências políticas entre a atriz Gabriela Duarte e sua mãe, a também atriz Regina Duarte, tomaram outras proporções.

Isso aconteceu pois Gabriela se mostrou muito incomodada com a fato de Regina ter ignorado os atos terroristas da extrema-direita, que aconteceram no último domingo (08), em Brasília, e ainda assim demonstrou, novamente, apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Acalmem-se. Ele pode ter parecido maluco, mas sempre lutou pelas 4 linhas. A Constituição o deterá. Sempre”, afirmou a ex-secretária da cultura.

Revoltada com essa situação, Gabriela deu unfollow e sua mãe em seu perfil afirmou que os atos de vandalismo do último domingo não a representam.

“Sem ordem não há progresso e nem país. Vandalismo, não! Quem vandaliza não me representa”, afirmou Gabriela.