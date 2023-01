Gabriel Tavares é acusado de manipulação com Bruna Griphao

Modelo voltou a ser apontado pelo seu comportamento fora da curva com a atriz

Iiih gente, a web não vai desculpar Gabriel Tavares tão cedo depois de ter sido desmascarado por Tadeu Schmidt no ao vivo. Acontece que ele está sendo apontado por manipulação mais um vez pela web em relação a Bruna Griphao.

Bruna e Larissa estavam tentando decidir quem vetariam da prova do líder e o pensamento era em Key Alves e Gustavo, mas repensaram depois de terem se entendido. Gabriel não quis nem escutar e já lançou quem elas deveriam indicar.

“Você tá fodida, dependendo de quem vetar, vai ganhar uma nova briga”, disse o modelo enquanto se aproximava da atriz no Quarto Deserto. “Eu não tô preocupada em ganhar uma briga, eu só não quero colocar a única pessoa que..”, respondeu Bruna, mas foi cortada por Fop.

O modelo ainda disse que ela pagaria de trouxa escolhendo a dupla. “Mas lembra do que eu te falei, pensa, se você prefere ter uma briga com uma pessoa ou com duas. Não dá pra confiar 100%, as coisas mudam de um dia pro outro. Eles ganham o líder, pegam a câmera, vê vocês falando alguma merda deles e já era”, disse o modelo.