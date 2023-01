Gabriel Santana sente presença paranormal na casa do BBB23: “Uma energia muito pesada”

Essa não é a primeira vez que algo do tipo acontece com participantes do programa.

Socorro! Gente, eu não sei vocês, mas morro de medo desses relatos espirituais, principalmente, quando eles envolvem uma energia pesada como a que foi citada pelo ator Gabriel Santana nesta quarta-feira (18), dentro do reality. Percebendo que havia algo de errado com Gabriel, a ex-integrante do Rouge, Aline Wirley, questionou se o ator estava bem e o que tinha acontecido, e logo em seguida foi respondida. "Agora estou bem, mas senti uma energia muito pesada na casa. Passou, grudou em mim. Não sei", respondeu Gabriel. "Foi de repente. Terminei de comer, estava conversando, comecei a sentir alguém atrás de mim. Olhava o tempo inteiro e não tinha ninguém. Foi ficando denso. Comecei a sentir que afastou. Pedi pra gente vir aqui pra fora, rezei, melhorei. O mundo se abriu", explicou o ator. O ator conta que, durante a madrugada desta quarta-feira (18), ele também sentiu algo estranho, quando estava sozinho. Gabriel Santana disse que sentiu uma energia muito pesada na casa e teve que sair de dentro. #BBB23 pic.twitter.com/7PFxxXupaK — INSTA: @web.realityy (@web_realityy) January 18, 2023 Vale lembrar que Gabriel não é o primeiro participante do reality a ter sensações paranormais durante o confinamento. Dois grandes exemplos é a vencedora do BBB4, Cida Santos, que escutou a voz de sua irmã a chamando, horas antes de ser notificada que a mesma teria morrido, e o ex-BBB19, Maycon Santos, que relatou ter visto uma silhueta masculina entre as camas de um dos quartos da casa.