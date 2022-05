Gabriel Monteiro vira réu por filmar vídeo íntimo com adolescente

Influenciador está sendo investigado desde abril deste ano

Eu sabia que nesse angu tinha caroço, só não imaginava que seria nesse potencial. Minha gente, o influenciador e vereador Gabriel Monteiro estava sendo investigado desde abril pelo Ministério Público por causa de um vídeo íntimo com uma adolescente de 15 anos. Hoje (18), Gabriel virou réu no caso.

De acordo com a Promotora de Justiça, o influenciador teria usado seu próprio telefone para gravar o momento com a adolescente, que na época tinha 15 anos. O crime aconteceu 5 meses depois do primeiro encontro entre as duas partes envolvidas no caso.

Vale lembrar que o influenciador também foi muito atacado pela web após as acusações de que seus vídeos, em que Gabriel aparece ajudando crianças na rua, seriam forjados. Ou seja, tudo era combinado.

O influenciador tentou provar por A+B que tudo era verdade, mas já perdeu a credibilidade do público. Com a acusação sua reputação caiu ainda mais e as dúvidas ficaram ainda maiores em relação a sua pessoa.

A defesa de Monteiro alega que o vídeo foi vazado por ex-funcionários do seu gabinete com a intenção de complicar ainda mais a sua situação na justiça.