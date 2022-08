Gabriel Monteiro tinha relações sexuais na frente de funcionários, diz ex-assessor

Heitor Nazaré conta que Gabriel pedia para que as mulheres mostrassem os seios para os presentes no escritório

Meu Deus! Cada dia que passa eu vejo que a história de Gabriel Monteiro se enrola mais e mais em um emaranhado de fatos obscuros. Heitor Nazaré, ex-assessor do vereador, acusou o membro do PL de praticar sexo na frente de sua equipe durante o trabalho. De acordo com o G1, a declaração consta no depoimento aos participantes do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio.

“Já teve ocasiões que a gente estava editando vídeo durante o expediente, e o Gabriel chega lá com uma garota e começa a transar com a garota na nossa frente, mandava ela alisar ele e coisas do tipo”, diz excerto.

O parlamentar ainda teria pedido para as mulheres mostrarem os seios para parte da equipe que trabalhava no escritório. “Algumas pessoas aceitavam tranquilamente, entravam no clima, e outras já ficavam constrangidas e pediam para ele parar, mas ainda assim ele continuava. Ele pedia para ele mostrar o peito pra gente”, descreveu o ex-assessor.