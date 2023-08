Gabriel Monteiro se casa dentro do presídio. Conheça a sua noiva

A esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, acusado de estupro e outros crimes, visita semanalmente a unidade em que ele se encontra

Essa fez o meu chá das 17h com minhas fofoqueiras favoritas chegar às alturas. Gabriel Monteiro, acusado de estuprar e agredir uma mulher, assumiu união estável e se casou com Carolina Chagas dentro do presídio em que ele se encontra. De acordo com Léo Dias, a jovem ainda o visita semanalmente.

A declaração do matrimônio revela que eles estão juntos desde o dia 13 de setembro de 2022, como se fossem casados civilmente.

“[…] Em companhia um do outro, em união estável, como se fossem casados civilmente, em respeito, amor e dedicação, ajudando se mutuamente com esforço, numa verdadeira comunhão de interesses para a obtenção do bem comum e constituição de um lar, que embora não juridicamente constituído, vem sendo perfeito até a presente data”, diz trecho da Escritura Declaratória de União Estável.

O casal ainda teria escolhido separação total de bens. Vish!