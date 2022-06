Em depoimento para o Conselho de Ética, ex-assessor de Gabriel Monteiro diz que os funcionários eram obrigados a se masturbarem

DENÚNCIA: Em depoimento, ex-assessor do vereador bolsonarista Gabriel Monteiro disse que os funcionários eram obrigados pelo vereador a se MASTURBAREM COLETIVAMENTE.



O processo do Conselho de Ética da Câmara do Rio pode cassar o vereador, que é do partido do presidente Jair. pic.twitter.com/4M0czMGIWT