Gabriel Medina quebra silêncio sobre fim de casamento com Yasmin Brunet: “Não funcionou”

O surfista refletiu sobre o fim do seu relacionamento com a modelo que chegou ao fim em janeiro do ano passado

Finalmente Medina deu as caras e falou detalhes sobre o fim do seu casamento com Yasmin Brunet. O casal se separou em janeiro do ano passado e só agora o surfista deu mais detalhes do fim do relacionamento na segunda temporada da série ‘Make or Break: na crista da onda’, da Apple TV+.

“De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe? Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou”, disse o surfista.

O casal se envolveu em diversas polêmicas e as más línguas falam que Yassin era abusiva no relacionamento dos dois, principalmente por tirar Medina de algumas competições.