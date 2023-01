Gabriel joga Fred Nicácio no fogo: “Você insinuou que as pessoas vão me pegar de porrada”

Jogo da discórdia foi marcado pelas verdades jogadas na cara dos participantes do BBB 23

Pega fogo cabaré, mas eu não arredo o pé. Aloca! Gabriel Tavares jogou na cara de Fred Nicácio que ele teria insinuado que as pessoas fora do BBB queriam o seu sangue e seriam capazes de bater no brother. Oi? Fred ainda disse que ele entendeu a mensagem e estava distorcendo no ao vivo.

“Você insinuou que, se eu sair amanhã, as pessoas vão querer meu sangue e me pegar de porrada”, disse Gabriel. “Seja honesto e seja homem, porque você entendeu”, respondeu Fred.

O perfil de Fred comentou no post do perfil ‘Gossip do Dia’ sobre o assunto. “Engraçado que ele (nem os demais participantes incomodados) não levaram ao pé da letra o Gabriel ter dito que “morderia o pescoço” e “cortaria a cabeça” de adversários para ganhar o jogo. Mas a expressão popular: “sangue nos olhos” tomou essa proporção e está sendo tirada de contexto. Todos nós entendemos o que ambos quiseram dizer com suas falas’, escreveram os adm´s.