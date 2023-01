Gabriel já deu em cima de Key Alves antes de estar confinado para o BBB

Internautas encontraram um vídeo do modelo dando em cima da jogadora de vôlei

Gabriel dá nó na fuma e esconde as pontas, mas ninguém é páreo para as minha fofoqueiras de plantão que vão do céu ao inferno para achar os vídeos que entregam as verdades sobre os participantes do BBB 23. Os internautas acharam um vídeo do modelo em que ele aparece investindo alto em Key Alves, a jogadora de vôlei, que está no reality da Globo junto dele.

No vídeo, publicado no Tik Tok, ele conta que a jogadora é um desejo de “presente dos sonhos” para o Natal de 2022. O modelo ainda colocou diversas fotos de Key, dizendo que queria ela.

Vale ressaltar que ele engatou uma história com Bruna Griphao, rival de Key dentro do jogo. Enquanto isso, a jogadora curte o seu Cowboy sem medo de ser feliz. Vai dar treta isso aí…