Gabriel Fop fez o “intocável” na Sapucaí

Ex-BBB disse que só podia dar entrevistas para a TV Globo

Não entendi, o cancelamento foi pouco ou ele falou a verdade? Gabriel Fop recusou todas as entrevistas na Marquês de Sapucaí ao participar do Nosso Camarote. O ex-BBB disse que o contrato com a Globo não deixava que ele falasse com outros veículos.

O que chamou a atenção foi que ele não quis atender nem os jornalistas do grupo Globo. Ou seja, tudo não passa de medo?

Fiquei curiosa para saber mais detalhes do que ele tinha pensado. Afinal, ele deu o que falar na sua edição e mesmo aqui fora não sai dos holofotes.