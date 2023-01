Gabriel e Guimê revelam duplas que não podem vencer a prova do líder

De acordo com os dois se Fred Nicácio e Marília ou Gustavo e Key Alves vencerem a prova, o jogo deles estará em risco

O bbb 23 mal começou e os participantes já estão traçando as suas estratégias para ter um jogo rumo ao sucesso. Aloca! Guimê e Gabriel já estão se preparando para a prova do líder e definiram as duplas que não podem ganhar a prova, pois colocariam o seu jogo em risco.

“Para nós dois quem não pode ganhar o Líder é Fred e Marília e Cowboy e Key. Tendo essas duas duplas influentes no grupo deles, eles podem acabar puxando nós”, afirmou Gabriel, se referindo também a Paula.

Vale ressaltar que eles jogarão em duplas, que foram definidas pelo público e no quarto do líder eles poderão ter acesso a todas as câmeras da casa.