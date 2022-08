Gabily admite romance com Neymar: “Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia”

Cantora revelou que ficava com o jogador no passado o em entrevista ao podcast ‘Vaca Cast’

As fofoqueiras devem estar passando bem, porque Gabily nos deixou muito bem de saúde depois de revelar que ficava com Neymar em um passado não tão distante. Aloca! Em entrevista ao podcast ‘Vaca Cast’ a cantora admitiu que já teve um lance com o jogador mais cobiçado entre os cobiçados.

“Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá”, contou.

A internet já estava de olho em Gabily e o modo FBI estava acionado para descobrir se a musa tinha ou não ficado com Neymar. O melhor é que não foi preciso nem investigar muito.