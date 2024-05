Gabigol cancela sua entrevista com o Fantástico para fazer as pazes com a torcida

Eu não tô acreditando nisso, gente! Como é que o Gabigol perdeu essa oportunidade de ouro para resolver sua situação com a torcida do Flamengo?? Sério, gente. Não sei o que passa na cabeça desse garoto. Depois de ter sido multado pelo clube carioca por aparecer com uma camisa do Corinthians, o jogador tinha uma entrevista marcada com o Fantástico para este domingo (19), horas antes do programa ir ao ar. Só que o jogador simplesmente desmarcou com toda a produção e optou por não conceder a entrevista, assim, de última hora.

O principal objetivo dessa entrevista era para Gabigol pode explicar o ocorrido, admitir seu erro e pedir desculpas aos torcedores do Flamengo. O próprio clube via essa oportunidade como positiva, uma chance para o jogador mostrar humildade e se redimir diante da torcida.

De acordo com o portal LeoDias, o staff de Gabigol decidiu desistir da entrevista em cima da hora. Ao invés de falar com o Fantástico, o jogador pretende conceder uma entrevista para algum blog de jornalista especializado em futebol, onde poderá ter mais controle sobre as perguntas e respostas.