Gabi Prado desabafa e revela ter boderline: “Não estou pronta para falar”

Gabi Prado respondeu algumas dúvidas dos seus seguidores sobre sua vida pessoal e não deixou de falar sobre o diagnóstico de boderline. A influenciadora falou sobre o seu afastamento das redes, mas ressaltou que tem assunto que ainda não está pronta para falar abertamente.

“Qual foi o problema psicológico que você descobriu e que te fez sair das redes?”, quis um usuário do Instagram. “Eu tenho borderline. Descobri tem alguns meses e eu ainda não estou pronta para falar sobre isso agora”, disse Gabi.

Em janeiro ela desativou suas redes e fez um desabafo.”Eu descobri que tenho um transtorno que não tem cura e ele vai precisar ser tratado pelo resto da minha vida. No início relutei muito para aceitar, mas agora até que estou indo bem com as medicações novas”, disse ela recentemente.

“Antigamente eu achava que ir ao psiquiatra e psicólogo era coisa de doido. Hoje sei que é necessário. Porém, necessito também dormir bem, me alimentar bem, beber muita água, fazer exercícios físicos, ler, meditar e me afastar de tudo que me faz ter gatilhos emocionais que me tiram do equilíbrio diário. Meu principal gatilho: pessoas”, continuou.

“Eu estou em um novo tratamento e conviver com pessoas aqui na internet me gera muito prejuízo emocional. Hoje em dia, eu estou muito confusa em relação a internet”, garantiu a ex-participante do reality De Férias com o Ex. “A internet me trouxe muitas coisas boas, mudou minha vida e da minha família, mas me colocou no fundo do poço”, completou.