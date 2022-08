Gabi Prado critica elenco de ‘De Férias com Ex’: “Tudo por mídia ou nem?”

Ex-participante do reality colocou a boca no trombone e não perdoou

Como ela mesma diz: “Essa Gabi é muito biscoiteira e linguaruda”. Gabrielle Prado não deixa de alfinetar o elenco de ‘De Férias com Ex’, a musa rebateu que alguém dessa edição criticou quando ela entrou no reality, mas agora está lá dentro. Quem será?

“Sabe o que eu acho engraçado? que tem gente nesse novo de férias com ex que antes me julgava por ter participado e agora tá lá no elenco principal. Será que tem gente que faz tudo por mídia ou nem? Tomara que essa pessoa não estrague o reality”, escreveu.

Queria a fofoca inteira, afe!