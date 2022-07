Gabi Martins cobre tatuagem de Tierry com Jesus: “Este sim é um amor para sempre”

Cantora decidiu cobrir a tatuagem que fez em homenagem ao ex-namorado

Já era tempo, né Gabi? A gente sabia que a cantora ainda tinha uma tatuagem feita em homenagem ao ex-namorado Tierry, mas agora são novos tempos para a loira. De acordo com Lucas Pasin, do site Splash, Martins decidiu cobrir a tatuagem, colocando no lugar a imagem de Jesus.

“Quando a gente faz a tatuagem acredita que a relação vai ser para sempre, e o desenho também, mas quando termina vê que não foi, por isso decidi fazer outra por cima. Vou colocar ‘Te amo Jesus’ porque este sim é um amor para sempre”, disse em entrevista no São João da Thay.

Em entrevistas Gabi já tinha dito que não faria mais tatuagens baseadas em namorados. Vale lembrar que o cantor também tem uma tatuagem dedicada à Gabi.

Tudo indica que os dois tenham seguido o caminho da solteirice e curtindo cada vez mais a liberdade de não estarem presos em um relacionamento.