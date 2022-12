Gabi Martins revela esta tendo um affair com  Lincoln Lau

A cantora aproveitou a oportunidade para alfinetar o boy, sobre um possível pedido de namoro.

Gente, é oficial! Vocês lembram que no começo da semana contei a vocês que os fãs da cantora e ex-BBB, Gabi Martins, estavam suspeitando que a loira estava tendo um affair com o gamer Lincoln Lau, porém agora não são apenas boatos. Durante a sua participação no programa Encontro, Gabi foi questionada sobre o que está acontecendo entre ela e o gamer e ela abriu o jogo.

“A gente se conheceu em uma viagem e acabou ficando desde lá, a gente ficou algumas vezes. Até então não é namoro, já conheceu meus pais, minha família”, revelou a cantora.

Mas como quem perde tempo é relógio, a ex-BBB fez questão de dar uma alfinetada no boy. Será que vem namoro por aí? “Vamos ver se rola pedido, deixei a deixa aqui.”

Os pombinhos, que já haviam sido flagrados aos beijos durante a Farofa da Gkay, só intensificaram o shipper dos fãs após o influenciador fazer uma declaração apaixonada para a cantora, em seu aniversário (12).

Beijo da Gabi martins com o lincoln

pic.twitter.com/11lMelFBlS — Jenny🎄 (@Jennybysm) December 6, 2022