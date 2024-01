Gabi Luthai diz que pessoas xingam ela por confundirem Teo com Michel Teló

Gabi Luthai usou suas redes sociais para acertar alguns pingos no i´s e ressaltar que ela é casada com Teo Teló e não com o irmão, Michel Teló. A influenciadora contou que já foi xingada na rua por causa da confusão com os irmãos.

“Como você lida com tanta gente confundindo seu marido com o irmão?”, questionou o internauta. Com um filtro de cara de palhaço, Gabi apareceu com uma cara chateada nos stories e falou sobre a situação. “Eu acho pior a parte que me julgam como destruidora de lares kkkk Me xingam de graça, como se eu tivesse pegando homem casado”, disse ela.

Vale lembrar que Michel Teló é casado com a atriz Thaís Fersoza desde 2014. Os dois são pais de Melinda, de 7 anos, e Teodoro, 6. Já Gabi Luthai e Teo Teló são casados desde 2022 e estão à espera de seu primeiro filho, cujo nome ainda não foi revelado.