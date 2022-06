Gabi e Cartolouco são eliminados do ‘Power Couple’, negam acusações de pais de MC Gui, que soltam fogos

Eu ‘tô chocadíssima com a baixaria que se tornou…

E nesta quinta-feira, (2), mais um casal deu adeus ao ‘Power Couple Brasil’ e quem recebeu menos votos foi Gabi e Cartolouco — uma pena, porque eu os adoro.

Mas a gente sabe que a eliminação se deu por conta da fofoca que MC Gui inventou que o jornalista teria falado sobre o irmão dele, já falecido, em uma discussão com Rogério e Baronesa, que culminou na saída deles — por desistência, mas seria expulso pela forma agressiva que atacou Cartolouco. E o casal eliminado foi avisado por Lucas Maciel e Lidi Lisboa que os pais de MC Gui mencionaram essa fala, que foi negada veemente por Cartolouco.

Enquanto passa o vídeo de Rogério falando que o ex-Fazenda citou Gustavo, seu falecido filho, Cartolouco e Gabi se mostravam indignados com as falas. Gabi perguntou: “Gente não tem o vídeo do Cartola falando? Porque isso não aconteceu”. Selfie explicou que o casal deu entrevista para o “Domingo Espetacular” e que a fala do Cartolouco não foi gravada pelos microfones e câmeras.

Cartolouco levantou revoltado dizendo que não gravou, porque isso não existe e ele não falou nada sobre Gustavo. “Ele mentiu! Isso é um absurdo! A gente ‘tá pagando por algo que não falamos!”, disse o jornalista. “Eu chamei ele de bundão, porque ele foi um bundão com a gente. Mas isso [sobre Gustavo] eu jamais falaria”, explicou Cartolouco.

Enquanto isso, o casal Rogério e Claudia Baronesa, com MC Gui, soltaram fogos de artificio para comemorar a saída de Gabi e Cartolouco. Eita…