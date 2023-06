Gabi Brandt se pronuncia após defender Saulo em acusações de abuso

A influenciadora usou os seus stories para contar detalhes sobre as acusações de estupro que seu marido têm sofrido

A família Pôncio voltou a ficar diante dos holofotes da mídia com Saulo no olho do furacão. O empresário está sendo acusado de estupro e a coisa firou ruim para Gabi Brandt, que foi acusada de passar pano para o marido mesmo com as vítimas revelando fatos do acontecimento. Laura Araújo não citou nomes, mas revelou que tem uma mulher pagando o advogado de uma testemunha de defesa do cantor.

“Oi, gente! Não sou de resolver as coisas por aqui e acho que vocês já perceberam. Inclusive, já fui muito prejudicada por isso…. Mas, as pessoas acreditam no que querem, independente de pronunciamento. (Como já neguei coisas aqui e até hoje não acreditam em mim, então entendi que não adianta). Partindo desse princípio, no momento, só posso dizer que obviamente tomarei as providências judiciais cíveis e criminais cabíveis para que essa história seja resolvida no lugar certo”, disse nos stories.

Laura acusa Saulo de estupro e diz que Gabi sabe o que seu ex faz de ruim e ainda o apoia e fica do seu lado. Eita!