Funcionária da Stone posta vídeos pessoais no insta da empresa

Amores, vocês viram que tudooo! Recentemente, uma funcionária da Stone publicou vídeos pessoais no story do Instagram da empresa em que trabalha. As gravações feitas no bloco de Carnaval, foram reportadas por um usuário do Twitter, ontem, segunda-feira (05/02). Os vídeos tiveram milhares de visualizações até agora.

Usuários do Twitter e até perfis de marcas famosas fizeram graça com o acontecido, e chegaram a perguntar para a profissional com o nome não revelado, se o ocorrido teria custado seu emprego. Neosaldina e Duolingo fizeram comentários engraçados. Duolingo diz: “se demitirem eu contrato”. Neosaldina completa: “se tiver dor depois de ter que explicar isso pro chefe, tô aqui”.