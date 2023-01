Fred revela que tentou usar estratégia no jogo da discórdia: “Fui de jeans para não me verem no sofá”

Boco Roso, de acordo com o Twitter tentou se camuflar com o sofá da sala do BBB, mas acabou desmascarado, pois a dinâmica aconteceu na parte externa

Olha só hein? Tá dando o sangue para ficar no reality da Globo. Fred contou que usou uma estratégia de se camuflar no sofá da sala no dia do jogo da discórdia, como podemos ver, não deu muito certo, porque a dinâmica aconteceu na parte externa da casa.

Em conversa com o grupo, Amanda soltou: “A gente não é o centro das atenções hoje. Em dia de paredão, a gente tem que colocar uma roupa bem basiquinha e camuflada no ambiente. Na hora que a pessoa procurar, a gente faz parte da decoração” , sugeriu ela.

“Ontem, no jogo da discórdia, eu fui nessa tática. Fui de jeans para não me verem no sofá. Mas [o jogo] foi lá pra fora, f*deu”, completou Fred.