Fred Nicácio perde processo de racismo contra Key Alves

De acordo com o colunista, o juiz responsável por analisar o processo não enxergou a atitude dos ex-BBBs como um ato de racismo.

Minha gente, trouxe uma bomba pra vocês! De acordo com o meu queridíssimo amigo Leo Dias, o processo judicial que o influenciador Fred Nicácio estava movendo contra a jogadora de volêi Key Alves finalmente chegou ao fim, porém, a decisão não foi favorável ao médico, que processava e mais dois ex-BBBs por ter praticado racismo durante o reality show.

Para quem não lembra, em determinada ocasião no BBB 23, a jogadora de vôlei, juntamente com o seu ex-namorado, Gustavo Benedeti, e o seu aliado no jogo, Cristian Vanelli, cometeram intolerância religiosa, ao falarem que sentiram medo das orações que Nicácio, que é adepto ao Culto de Ifá, fazia para os seus Orixás.

Posteriormente, os ex-participantes do reality se juntaram para pedir desculpas para o médico, explicando o motivo que os levaram a fazer tais comentários, porém, durante as suas explicações, Key se recusou a aceitar que havia cometido algum tipo de racismo, o que a motivou a também mover um processo contra o Fred, por calúnia e difamação.