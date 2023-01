Fred Nicácio e Marília são “eliminados” no primeiro paredão do BBB 23

Dupla terá a segunda chance em que apenas um dos dois voltará para a casa

Terça-feira movimentada no meu grupo de fofoqueiras de plantão que acompanharam de perto a primeira eliminação do BBB 23. Fred Nicácio e Marília vão competir entre si para ver quem leva a melhora na competição e tem o direito de voltar para a casa mais vigiada do Brasil.

Key e Gustavo seguiram numa disputa lindos e belos como se nada tivesse acontecido. Depois de um jogo da discórdia eletrizante a grande aposta da web é em Fred Nicácio.

Vale lembrar que o médico é uma fábrica de memes dentro da casa e já foi responsável por muitas quebras de pau na cara dos brothers principalmente no famoso jogo da discórdia. Digo nada!