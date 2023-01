Fred Nicácio diz que Gabriel está colocando palavras na boca de Fred

Em conversa com o youtuber, o médico disse que ouviu alguns comentários do modelo enquanto estava no quarto secreto

Ainda dá tempo de trazer os fatos ouvidos no quarto secreto para dentro do jogo? Claro que sim! Fred Nicácio fez o papel de fofoqueira para agitar o jogo e, em conversa com Fred, ele contou que Gabriel tem colocado palavras na sua boca. O muso ainda relembrou do que ouviu do quarto secreto.

“Ele começou a queimar seu filme, isso é típico de quem falou que ia fazer e fez. A grande birra dessa pessoa comigo é que eu tiro a máscara, percebi logo cedo. Por isso eu já expus, não gosto de papo torto”, começou ele.

Nicácio continuou: “Como a gente nunca falou de jogo antes, eu fiquei meio sem jeito de como abordar você. […] Então é isso cara, a gente viu pessoas falando mal de você, falando por trás, botando palavras na sua boca. Ele falou de você, sobre seu comportamento, que você pulou do barco. Ele falou que você tá em cima do muro. É que você não tá do lado que ele gostaria que você estivesse, por isso ele tá te queimando. Ele foi implantando diversas ideias nas cabeças das pessoas.”

Fred ainda respondeu e começou a pensar diante do que ele te contava: Ontem também você falou que ele [Gabriel] não tá sozinho. Pra mim ficou muito claro”, comentou. “Exatamente. Daí você percebe que ontem na festa, as pessoas estavam interagindo entre si e as únicas que não estavam eram eles, nem preciso citar nomes, né? A casa percebe isso”, respondeu o médico.