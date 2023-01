Fred Nicácio chora em festa: “Meus amigos salvaram minha vida diversas vezes”

Médico lembrou de sua história em conversa com Marvvila e caiu no choro

Se tem bebida na festa do BBB tem choro, claro, a gente sabe muito bem disso, né? Fred Nicácio caiu no choro em conversa com Marvvila ao lembrar da sua história. O médico não deixou de lembrar que foi mandado embora de casa pelos seus pais por ser gay e que seus amigos o salvaram diversas vezes.

“Meus amigos salvaram minha vida diversas vezes, se eu tô vivo até hoje é porque meus amigos salvaram minha vida. Quando meus pais me colocaram pra fora de casa por ser gay, eles pagavam quentinha pra mim. Eu dormia no chão na casa dos meus amigos pra conseguir estudar, pra eu não dormir em rodoviária. Se eu tô vivo, é por causa dos meus amigos. Quando eu falei que ia vir pra cá, eles choraram comigo.”, disse o médico.

Mesmo que a história seja triste, vale lembrar que Fred é um jogador muito prepotente, levando Marília para malhar enquanto ela estava algemada nele e dizendo que as plaquinhas do jogo da discórdia foram para ela e não para a dupla.