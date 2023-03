Fred Nicácio cala Cristian e Gustavo no Caldeirão: “Não foi mal entendido, foi intolerância religiosa”

Médico esteve no Caldeirão do Huck e não deixou de falar sobre o racismo religioso que sofreu dentro do reality

Fred Nicácio não deitou para as “desculpas” de Cristina e Gustavo no Caldeirão do Huck, mesmo aceitando que eles pudessem conversar no off ele não se calou quando os dois disseram que houve um mal entendido. O médico rebateu e acrescentou que tudo foi fato e apontou o racismo religioso. “Eu só acho importante que a gente entenda que não foi mal entendido. O nome disso é racismo religioso, mal entendido é quando eu entendo uma informação errada. Se fosse alguém rezando o terço da Nossa Senhora não tinha acontecido isso. Houve uma demonização da minha religião naquele momento”, disse Fred. Claro que os colegas de reality ficaram muito sem graça, pois acreditaram que Fred seria mais passivo na situação, mas não. Receba!