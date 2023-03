Fred Nicácio afirma que processará brothers por intolerância religiosa: “O que vocês fizeram foi crime!”

O médico colocou o trio contra a parede e fez com que eles entendessem que o que fizeram não poderá ficar apenas no jogo.

Pessoal, já estava mais do que na hora de alguém dar um chega pra lá nesses três e falar abortamento sobre o crime que eles cometeram, e cá entre nós, nada melhor do que a própria vítima fazer isso, não é mesmo?

Tenho certeza que todos vocês lembram sobre os atos de intolerância religiosa que foram cometidos pelos confinados Key, Gustavo e Cristian, antes de serem eliminados o reality, pois é, estando “todos” juntos novamente chegou a hora de Fred botar pra fora tudo o que sentiu ao ver o que aconteceu no jogo.

Em uma conversa com os brother na casa de confinamento para a repescagem, Fred afirmou que “traição, mentira, enganação, faz parte do jogo”, mas ressaltou que existem coisas que não podem acontecer, pois vai além da rivalidade pelo prêmio.

“Tem coisas que não dá pra ficar no jogo. Racismo não tem como ficar no jogo. Infelizmente, o racismo mata. Não é como decepção. Racismo mata pessoas todos os dias, me mata desde que eu nasci. Eu tenho um alvo nas minhas costas desde que nasci apenas por ser preto”, iniciou o médico.

Enquanto os brothers apenas lhe escutavam, Nicácio falou sobre a dívida histórica que temos com a população negra do nosso país e afirmou que não sente raiva dos três, mas sim dor, ao lembrar do que foi feito.

“Vocês disseram que foi um mal-entendido, mas não foi um mal-entendido. Nessas de mal-entendido nós temos 500 anos de preconceito racial no Brasil. Vocês nunca vão saber o que é ter um olhar atravessado para vocês por causa da sua cor. (…) Fiquei muito adoecido com o que vocês fizeram comigo. Não tenho raiva, não é rancor, não é mágoa. É dor. Vocês me causaram dor”, afirmou Fred.

Por fim, o confinado decidiu alertar os colegas a respeito do que ainda está por vir. Deixando claro que ele não está fazendo isso apenas por ele, mas por outras milhões de pessoas que ficaram ofendidas pelas atitudes racistas do trio, Fred afirma que processará ambos pelo crime cometido.

“O que vocês fizeram foi crime, e o meu jurídico vai acionar vocês lá fora. Vocês vão ter que responder judicialmente por isso”, garantiu o médico.