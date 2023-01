Fred nega possível affair com Larissa: “Sinto quando alguém está dando mole, mas aqui [zero]”

Em conversa com Marvvila, o youtuber falou sobre as possíveis investidas na personal trainer

Minhas fofoqueiras devem ter ficado com o coração na boca quando souberam que Fred não vê as intenções de Larissa e o mole que ela dá. Em conversa com Marvvila ele revelou que eles não passaram nem perto de um beijo. Eita!

Marvvila disse que os dois poderiam ter ficado na festa dos líderes. “Não, mano. A gente não passou nem perto disso”, revelou.

“Achei que ia rolar um beijo Gabriel [Santana] e Paula e você e Lari. Gabrielzinho e Paula foram quase, você e a Larissa…”, continuou a cantora. “A aula estava doidaça falando do ex (…). O bichinho [Gabriel] se transforma, não é? Na cachaça se transforma. Fica um danadinho, deixa ele moscando na minha para ver”, completou Fred.

O youtuber ainda disse que não sente nada dentro da casa, citando uma amiga que tem fora do reality. “Ela é gata pra c*ralho. Mas, quando eu estou na vida normal, eu sinto quando alguém está dando mole, mas aqui [zero]…”, completou o youtuber.