Fred mostra cabelo caindo após descoloração

Ex de Boca Rosa explicou que estava distante das redes por causa dos cabelos que tinham caído

Corte químico que fala? Fred mostrou que seus cabelos sofreram com a descoloração do famoso “nevou”. O ex de Boca Rosa disse que estava sumido das redes sociais por causa da queda de cabelos e a danificação dos fios. Que dó!

“Saiu aí em um monte de Instagram, tô recebendo um monte de mensagem de um monte de amigo meu, falando ‘ah, o Fred sumiu’. Achei que vocês não iam reparar, mas enfim”, iniciou.

Fred ainda disse que falaria a verdade sempre para os seus fãs. “Vocês sabem que sou sempre sincero com vocês, então eu preciso falar a verdade. Então, a verdade é essa aqui”, disse, mostrando logo em seguida seu cabelo curtinho. “Eu fui pintar meu cabelo de novo, porque eu gostei do nevou.. meu cabelo caiu”, revelou Fred, rindo.

“Eu tive que raspar, porque eu puxava, e o cabelo caía. Virou o verdadeiro nevou mesmo, porque eu puxava e caía uns pelinhos brancos. Então, esse é o motivo do meu sumiço, porque eu não tava com coragem de colocar a cara aqui”, contou o youtuber.