Fred, ex de Boca Rosa, tem cueca autografada por Cristiano Ronaldo em casa

O jornalista mostrou detalhes de sua casa e não deixou de mostrar o ítem precioso que faz parte de sua coleção

Fred Bruno abriu as portas da sua casa para receber os seus fãs em um tour inesperado. O que chamou a atenção dos telespectadores foi o fato de que ele possui uma cueca do Cristiano Ronaldo autografada como um dos itens mais emblemáticos do imóvel. Lucas Rangel, que o acompanhava no tour, fez questão de mostrar detalhes.

O ex-BBB tem também um quarto só para os seus tênis, sendo o local que a cueca que Cristiano divide espaço.

E não para por aí, porque ele ainda tem um fusca de papelão no meio da sala , roupa de cama do BBB, coleção de bonés, vaso com pulseiras de festa e whisky em formato de chuteira. Irreverente, né?