Fred encontra filho após desistir do BBB 23

Influenciador usou as redes sociais para comemorar o encontro com o guduco depois de desistir da ‘Casa de Reencontro’

Depois que pediu para sair do BB 23 por saudade do seu filho, Fred finalmente conseguiu encontrar o seu filho com Bianca. Nas redes sociais os dois posaram juntos e deu para sentir que a saudade de Fred era sim um aperto no seu coração.

“Agora sim, com o meu maior prêmio!”. A imagem mostra pai e filho sorrindo, deitados lado a lado. Bianca Andrade. Fred ainda comentou: “Cara de um focinho de outro”, escreveu.

Para quem não sabe, Fred e Bianca terminaram o relacionamento em 22 de abril de 2022 e ele deu detalhes revelando que tudo foi motivado pela internet. Eita!