Franklin David e namorado sofrem ataque homofônico por motorista de aplicativo

Até que dia vamos ver essas cenas pelo nosso país? Só queremos um Brasil onde exista mais amor ao próximo. Na tarde de hoje, 19, Franklin David, publicou em sua rede social que sofreu um ataque homofônico dentro de um carro de aplicativo após pegar na mão do seu namorado.

“A gente chamou um carro (de aplicativo), e esse motorista aqui está sendo homofônico, porque a gente estava de mãos dadas dentro do carro. A gente acabou de chamar a polícia, a gente deu as mãos e ele está dizendo que a gente fez um gesto brusco dentro do carro, olha que vexame! Olha que situação!”, falou Franklin em suas redes.

Durante o vídeo é possível ver o carro e o motorista falando ao celular, supostamente com a polícia, ele alegou para o artista que foi feito um gesto brusco dentro do carro e isso fez ele fazer a denúncia.