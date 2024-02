Frank Aguiar e Carol Santos se separam após cinco anos

Carol Santos usou suas redes sociais para contar aos fãs que ela não está mais com Frank Aguiar. A musa confirmou o fim do seu relacionamento com o cantor após uma união de cinco anos.

“Meus amores, meu casamento com Frank acabou sim! Vida que segue! Peço que respeitem esse momento, é isso. Que Deus nos proteja!”, escreveu na legenda de uma publicação do Instagram, em que mostra uma foto em preto e branco do dia em que se casou com o artista.

De acordo com o Jornal Extra, Carol já deixou a residência onde morava com Frank, em São Bernardo do Campo, Interior de São Paulo. Os dois passaram por uma breve separação em maio de 2023, mas reataram pouco tempo depois.

“Tá tudo certo, espero que compreendam e respeitem essa privacidade da gente. Carol é muito especial”, disse o cantor em uma caixinha de perguntas na rede social.