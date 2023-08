Frank Aguiar costa cabelo ao vivo após 30 anos com o mesmo visual

O cantor esteve no Fofocalizando e abandonou o comprimento longo das madeixas, assumindo curtinho e dizendo que se permitiu a viver a nova fase

Meu telefone não parou de tocar depois que Frank Aguiar assumiu seu novo corte de cabelo no Fofocalizando. O cantor tinha madeixas compridas e não cortava os cabelos há 30 anos. O corte foi feito ao vivo e o cantor não se arrependeu, mostrando o sorrisão para câmera.

“Sensação de se permitir”, disse o astro, de 52 anos, para Chris Flores ao virar-se para a câmera com o maior sorriso.

O cabelo longo era a marca registrada do forrozeiro que leva multidões à loucura com sua música. O que não podemos negar é que ele rejuvenesceu alguns anos com o corte, né?