Franciny Ehlke agora é multiempresária: influenciadora entra no mercado de bebidas com energético saudável de cafeína natural extraída do café verde

Franciny Ehlke acaba de anunciar sua entrada no mercado de bebidas com o lançamento da Green Up, um energético inovador à base de café verde, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes, sendo o primeiro com essa proposta no Brasil. A novidade será apresentada ao público na Naturaltech 2025, principal feira de produtos naturais e saudáveis da América Latina.



O projeto foi desenvolvido em parceria com a Better Drinks. A ideia de Franciny era desenvolver uma bebida energética saudável feita apenas de ingredientes naturais: Green Up chega em três sabores sendo; Capim santo com limão – Hibisco, cranberry e morango e Acerola, camu camu, e cúrcuma, apostando em uma composição mais consciente e funcional.



Ao contrário da maioria dos energéticos disponíveis no mercado, a fórmula é composta da cafeína natural extraída do grão de café verde, alternativa ao uso da cafeína sintética . A ideia é oferecer uma alternativa mais equilibrada e natural para pessoas que não se adaptam muito bem com os energéticos convencionais que utilizam ingredientes sintéticos, assim como para pessoas que possuem hipersensibilidade a aditivos químicos.



Foto: Divulgação

“Lá fora, vemos celebridades como Beyoncé, Kylie Jenner e Bella Hadid criando suas próprias marcas de bebidas. Eu queria muito trazer esse movimento para o Brasil com algo que fizesse sentido para mim e para o meu público. A Green Up nasce com esse propósito de entregar energia de uma forma mais leve e equilibrada. Algo gostoso de tomar que não te deixa pilhado e pode ser consumido pela manhã, nos estudos, treino e vida social.”, comenta Franciny.



A chegada ao varejo também já está confirmada: o produto será lançado com exclusividade nas redes do GPA (Extra e Pão de Açúcar), um dos maiores grupos de varejo alimentar do país e já se encontra disponível para vendas online pelo Mercadolivre.



O anúncio oficial da sua nova marca foi feito por Franciny Ehlke em suas redes sociais neste domingo dia 08 de junho, com uma campanha digital que promete mudar o mercado de bebidas energéticas e reforçar sua presença como empresária e influenciadora de novas tendências.