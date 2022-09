Foto do filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão encanta a web

Joaquim nasceu nesta terça-feira, com 3,465 quilos e medindo 51 centímetros .

Muita emoção e amor envolve esse momento tão esperado. Nasceu nesta terça-feira (06) o primeiro filho do casal Viviane Araújo e Guilherme Militão. Pesando 3,465 quilos e medindo 51 centímetros de muito amor e fofura, Joaquim nasceu através de uma cirurgia cesária na Maternidade Perinatal, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Após o parto, a assessoria da atriz afirmou que tanto ela quanto o beebê estão bem.

Horas depois, em suas redes sociais, o casal publicou as primeiras fotos do bebe com a seguinte legenda: “Tô na área!!! Cheguei !!!! Quanta emoção para o meu papai e para a minha mamãe”. Na foto, Joaquim está no colo de Viviane sob o olhar emocionado de Guilherme.

Nos comentários da publicação, amigos, familiares e fãs encheram a família de elogios, felicitações e amor.