Fossa ou foda? Padre Fábio de Melo se confunde no Domingão

Padre entrou para os assuntos mais comentados no domingo (27) depois de trocar as palavras no programa de Luciano Huck

A gente sabe que uma palavra errada pode mudar o sentido das coisas, né? Minhas fofoqueiras de plantão viram bem isso nesse domingo (27) com a participação do padre Fábio de Melo no Domingão do Huck. O muso acabou entrando para os assuntos mais comentados nas redes sociais depois de confundir as palavras ditas por uma participante. “Uma foda?”, questionou o padre que escutava a participante contar sua história no quadro de adivinhação de quem seria o dono da história. “Fossa padre, que isso? Que pensamento é esse?”, rebateu Luciano Huck após o questionamento de Fábio de Melo. Déa Lúcia não se aguentou e ainda disparou: “Não tô falando, isso porque ele é padre”.