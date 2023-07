Forçação de barra de Marlene Mattos em encontro de Xuxa e seu pai provoca ira da loira

A apresentadora esteve com Ana Maria Braga e não deixou de falar de sua relação com o seu pai, principalmente do reencontro dos dois após anos afastados

Xuxa está soltando o verbo e em entrevista para Ana Maria Braga no Mais Você não foi diferente. A apresentadora relembrou o momento em que reencontrou seu pai após anos afastados e contou que teve vontade de ir embora. Xuxa ainda diz que tudo foi feito para dar Ibope, já que tudo foi armado por Marlene Mattos. “Ela fez isso para dar Ibope. Tive a dor de rever meu pai sem querer. Foi uma forçação de barra tão grande. Eu me senti invadida. Parece que tinha sido violentada”, contou a apresentadora, que não o via há cerca de seis ou sete anos, segundo a própria estrela. Vale ressaltar que o pai da apresentadora faleceu em 2017, com 85 anos. “Ele mentiu. Minha mãe sofreu muito, perdeu cabelo, pensou em se mat*r. E eu culpava meu pai por tudo, mas, depois, voltei a falar com ele”, detalhou.