Fora da emissora, Christina Rocha fala sobre mudanças na grade do SBT: “Não pode perder o DNA”

Tapa com luva de pelica? Christina Rocha não deixou de falar do SBT em entrevista ao ‘O Programa’. A ex-apresentadora da casa disse que a emissora tem que tomar cuidado com as mudanças que estão fazendo na casa, afinal, o momento é delicado e ela não deve perder o seu DNA. Christian ainda falou sobre a competição pelo horário nobre.

“Eu, Christina não falo que não torço pelo SBT, mas está um pouco saturado, já tem o Datena, tem o Bacci. Acho que se o SBT fosse para outra linha, minha percepção é que está dando murro em pinto de faca, não vai virar terceiro lugar nem vice, eu acho”, disse.

Ela ainda fala sobre a relação da TV com os fenômenos da web. “Eu falei, tem tanto projeto novo que pode entrar. Já fiz tanta coisa nova na minha vida. Acho que tem que entrar os novos, mas acho que o SBT não pode perder o DNA dele, Eliana, Celso, Raul Gil, quase se aposentando. Temos Ratinho e tudo. A internet está bacana, mas temos os coroas, temos que dar chance para os novos, mas não é uma coisa pá e pum, tem que haver um equilíbrio. Eu torço para Daniela ter bastante luz e ficar de olho no que está acontecendo, porque os novos chegam e não é assim, tem que ter cuidado, estão numa fase difícil e não podem perder o DNA deles”, finalizou.