Foquinha dá selinho em Bianca Andrade e choca Fernanda Schneider

Pelo visto o dia dos namorados rendeu para alguns (e como rendeu). Foquinha não saiu no 0x0 e conseguiu tirar uma lasquinha de Bianca Andrade. O selinho entre as duas foi fotografado e postado no feed da influenciadora, principalmente a cara de “choque” de Fernanda Schneider. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Catania (Foquinha) (@foquinha) “Meu dia dos namorados acabou assim (para o choque da Fernanda, arrasta pro lado) Bianca te amo e Bibi ama a Jeny!”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Os comentários foram diversos, desde risadinhas até coisas mais safadinhas, como Gabi Lopes que comentou que estava chegando para comemorar junto com as musas. Queria ser uma mosquinha para ver tudo que rolou nesse dia dos namorados da Boca Rosa.