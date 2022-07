Antônia Fontenelle sobre Anitta apoiar Lula: “Toma vergonha na sua cara”

Apresentadora não se calou diante aos posts da cantora em apoio ao candidato a presidência do Brasil

Que a publicação de Anitta no Twitter deu o que falar, isso não é segredo para ninguém. A poderosa mostrou seu apoio à candidatura de Lula e muito mais que isso, disse votar nele no primeiro turno e se colocou à disposição do candidato para qualquer coisa que precise. Antônia Fontenelle não gostou nada disso e foi para as redes sociais.

“Não dá para ter um dia de paz na [email protected] dessa vida. Vem aqui a Larissa de Honório Gurgel, vulgo Anitta, que mora lá fora, não mora no Brasil e quando vem para cá vive uma vida de milionária, porque as pessoas fizeram dela uma milionária. Ela vem dizer que oferece ajuda para Lula ganhar, é uma irresponsável, é inadmissível. Toma vergonha na sua cara, morar fora e ficar induzindo seu público a votar no Lula”, disse Fontenelle.

Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, tik tok, Twitter, instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

Não é de hoje que Antônia ataca Anitta e usa como argumento o fato de que a cantora tem o foco na carreira internacional, por isso vive mais fora do Brasil. Argumento fraco, afinal, Anitta é brasileira, como todos nós.