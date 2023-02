Folião se masturba durante bloco de carnaval em Belo Horizonte

Homem foi flagrado se masturbando em pleno desfile do bloco ‘Então, Brilha!’

Eu disse para vocês que esse ano os brasileiro estavam além dos limites e teve gente que ultrapassou as barreiras e perdeu a noção. Um folião foi flagrado se masturbando em meio ao desfile do bloco de carnaval ‘Então, Brilha!’, em Belo Horizonte, de acordo com o site Bhaz.

Folião é flagrado se masturbando durante bloco no Carnaval em BH e choca cidadãos mineiros! As infos são do BHAZ. pic.twitter.com/GsU1jCMIeC — PAN (@forumpandlr) February 19, 2023

O vídeo já circula nas redes sociais e fez a maior algazarra no meu grupo de fofoqueiras do Leblon. “A gente não estava acreditando. Estávamos em um grupo de pessoas e, inicialmente, chegamos a duvidar. A rua estava toda movimentada, a cerca de 100 metros do trio elétrico, todo mundo passando”, relata o jovem que gravou um vídeo do momento.