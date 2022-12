“Foi um problema deles lá”, dispara Bruno depois de ser inserido no ‘Cabaré’

Saída de Eduardo Costa deu o que falar na web e Bruno não deixou de falar sobre o caso

Vish, as manas do sertanejo ficaram alvoroçadas depois que souberam que Eduardo Costa seria substituído no ‘Cabaré’ por Bruno, da dupla Bruno e Marrone. O cantor contou para o ‘Conceito Sertanejo’ que nunca conversou com Eduardo e ainda disse que o processo de troca foi feito pelos empresários dos dois.

“A gente quase não se encontra. Eduardo faz muitos shows, Bruno & Marrone também, então a gente quase não se encontra, é muito difícil encontrar, porque cada hora um está em um lugar”, explicou Bruno.

Bruno ainda disse que o problema aconteceu sem ele nem saber de nada. “Mas assim, eu não falei nada, não. Ele ouviu pelo escritório dele, ele era do escritório do Leonardo. Foi um problema deles lá”, disse a dupla de Marrone.